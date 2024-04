Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit flüchtigem Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (08.04.2024) gegen 14:30 Uhr sollte ein 16-jähriger Rollerfahrer von Polizeikräften kontrolliert werden, der verbotswidrig mit überhöhter Geschwindigkeit von der Kanalstraße durch die Fußgängerzone in Richtung Von-der-Tann-Straße fuhr. Um den Rollerfahrer zum Anhalten zu bewegen, wurden Blaulicht und Martinshorn sowie die Aufforderung "Stop Polizei" eingeschaltet. Statt stehen zu bleiben, beschleunigte der Fahrer weiter und versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen. Unmittelbar hinter der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/Hartmannstraße bremste der 16-Jährige unvermittelt stark ab. Es kam daraufhin zum Auffahrunfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 16-Jährige war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch die Eigentumsverhältnisse des Rollers konnten bislang nicht abschließend geklärt werden.

