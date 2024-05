POL-RZ: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ratzeburg (ots) - 30. April 2024 | Kreis Stormarn - 29.04.2024 - Ammersbek Gestern Abend kam es in der Hamburger Straße in Ammersbek zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen, dass gerade zwei unbekannte Täter versuchen die Seiteneingangstür eines Discounters gewaltsam aufzubrechen. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht und noch vor dem Erscheinen der Polizei gingen sie in Richtung ...

