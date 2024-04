Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Ratzeburg (ots)

30. April 2024 | Kreis Stormarn - .29.04.2024 - BAB 1

Einsatzkräfte der Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe, Elmshorn, Scharbeutz, Bad Segeberg und Ratzeburg haben in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) am 29.04.2024 eine umfangreiche Kontrolle des Schwerlastverkehrs auf dem Parkplatz Ellerbrook an der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg durchgeführt.

Zwischen 09:00 und 14:00 Uhr kontrollierten die 21 fachkundigen Einsatzkräfte insgesamt 41 Gefahrgut-Lkw, davon beanstandeten die Beamten 16 Fahrzeuge.

In 14 Fällen waren dies gefahrgutrechtliche Beanstandungen wie beispielsweise in zwei Fällen fehlerhafte Beförderungspapiere, drei fehlerhafte Kenntlichmachungen (zwei falsche Placards und eine verdeckte Warntafel), fehlerhafte und fehlende Bezeichnungen an zwei Tanks, unzureichende Ladungssicherung in drei Fällen sowie eine fehlende Plombe an einem Feuerlöscher.

Außerdem stellten die Kontrolleure 14 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht fest, bei denen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten sowie die Lenkzeitunterbrechungen nicht eingehalten wurden.

Zwei Lkw fielen wegen technischer Mängel auf, hier stellten die Beamten eine unzulässige Heizanlage und einen Reifenmangel fest.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell