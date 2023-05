Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230502.3 Schenefeld: Einbruch in Einfamilienhaus

Schenefeld (ots)

In der Zeit von Samstag um 18 Uhr bis Sonntag um 12 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mühlenstraße. Sie hebelten eine Tür am rückwärtigen Gebäude auf und gelangten so in die Innenräume. Hier entwendeten diese teure Herrenbekleidung, ein Iphone, Laptop und Computer sowie eine Armbanduhr und Werkzeug. Sie entkamen unerkannt mit der Diebesbeute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen.

