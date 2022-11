Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Auffällige Fahrt eines betrunkenen Fahrzeugführers

St. Wendel (ots)

Am Samstag, 12.11.22 erhielt die Polizei St. Wendel die Mitteilung, dass ein VW Golf in Leitersweiler an einem Fahrzeug den Spiegel abgefahren hätte. Nun würde er von Leitersweiler kommend in Richtung Urweiler fahrend, ständig in den Graben fahren. In St. Wendel konnte das Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung der PI St. Wendel angehalten und kontrolliert werden. Der angetrunkene Fahrzeugführer hatte erheblich dem Alkohol zugesprochen und wurde zum Zwecke einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gg. § 315 c STGB (Gefährdung des Straßenverkehrs)

