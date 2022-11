Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fenster eingeworfen

Bliesen (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr staunt der Geschädigte Bliesener nicht schlecht, als es an seinem Anwesen laut knallte. Er begab sich in ein angrenzendes Zimmer und musste feststellen, dass das dortige Fenster ein Loch aufwies und der Fußboden mit Glassplittern bedeckt war. In einer Zimmerecke konnte ein Stein aufgefunden werden. Personen konnten dabei nicht festgestellt werden. Zeugen die eventuell zur besagten Uhrzeit in Bliesen in der Alsfassener Straße oder der Straße "Im Falkenbösch" etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel zu melden.

