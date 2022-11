Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von schwerem Arbeitsgerät

Oberkirchen (ots)

In Oberkirchen in der Talbrückstraße finden aktuell Ausbaumaßnahmen statt. Im Laufe des Dienstagnachmittags haben Unbekannte die Gunst der Stunde genutzt und einen abgestellten Hydraulikhammer im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel zu melden.

