Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Waldhütte

Waldgebiet zw. Gronig und Selbach (ots)

Obwohl das Waldgebiet wegen der aktuellen Baustelle zwischen Selbach und Gronig schwer zu erreichen ist, haben sich Unbekannte auf dem Weg zu einer dort gelegenen Waldhütte gemacht und ziemlichen Schaden angerichtet. An der massiven Eingangstür haben sie mit größerer Gewaltanwendung zwei Scharniere ausgeschlagen und so Zutritt zur Hütte erlangt. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell