LPI-J: Elektrodiebe unterwegs

Jena (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Westbahnhofstraße. Wie ein Zeuge am Montagmorgen mitteilte, wurde durch Unbekannte die Eingangstür des Ärztehauses beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand erfolgte die Zerstörung der Verglasung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

