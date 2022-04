LPI-J: Eingangstür beschädigt

Jena (ots) - Wie ein 21-jähriger Wohnungseigentümer am Montagnachmittag feststellen musste, nutzen Unbekannte seine mittägliche Abwesenheit schamlos aus. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Unterdorfstraße und öffneten hier gewaltsam, vermutlich mittels einem Tritt, die Wohnungstür. Der Sachschaden beläuft sich auf 100,- Euro. Auch wenn der oder die Täter augenscheinlich in der Wohnung waren, wurde vorerst kein Stehlgut ...

mehr