LPI-J: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Apolda (ots) - An der Goethebrücke in Apolda wurde zwischen dem 22.04.2022 und 24.04.2022 von einer privaten Baustelle ein 50 m langes Kupferkabel entwendet. Trotz anliegender Elektrizität durchtrennten unbekannte Täter das am Bauzaun und an einer Mauer befestigte Stromkabel von außen, ohne das eingezäunte Grundstück betreten zu müssen. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 ...

