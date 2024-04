Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27) Kontrolle über ein Auto verloren - Unfall fordert 45.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems hat ein 23-jähriger Autofahrer am späten Samstagabend auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Einmündung zur Bundesstraße 33 bei Bad Dürrheim die Kontrolle über den benutzen Audi A5 verloren, ist über zwei Verkehrsinseln gefahren, hat einen Ampelmast gerammt und ist im Bereich der Ampelkreuzung B 33 / B 27 schließlich mit vorhandenen Schutzplanken kollidiert. Gegen 23.40 Uhr fuhr der 23-Jährige mit einem Audi A5 von Schwenningen kommend auf der B 27 in Richtung Bad Dürrheim. Kurz vor der Einmündung der B 27 auf die B 33 bei Bad Dürrheim wurde es dem jungen Mann schwarz vor Augen und er verlor die Kontrolle über den Audi. Der Wagen überfuhr einen Fahrbahnteiler mit Verkehrszeichen und anschließend eine weitere Verkehrsinsel. Dort prallte der Audi gegen einen Ampelmast und blieb nach der Kollision mit den Mittelschutzplanken an der Einmündung B 27 / B 33 mit rund 35.000 Euro total beschädigt stehen. An den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den 21-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Eine zuvor durchgeführte Alkoholüberprüfung verlief negativ. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. Noch während der Unfallaufnahme kümmerte sich die verständigte Straßenmeisterei um den beschädigten Ampelmast und setzte diesen stromlos.

