POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Räumlichkeiten der Krebsberatungsstelle (30./31.03.2024)

Oberndorf am Neckar (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen versucht, in ein Wohnhaus in der Lindenstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 9 Uhr versuchten die Täter zunächst über ein hinter einem Lichtschacht liegendes Kellerfenster in das Haus zu gelangen. Nachdem dies misslang, schlugen ...

