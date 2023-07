POL-EU: Am Steuer eingeschlafen

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum vom vergangenen Montag (10. Juli) bis zum Mittwoch (12. Juli) brachen Unbekannte in mehrere Baustellen im Stadtgebiet Euskirchen ein. In der Zeit vom 10. Juli (18 Uhr) bis zum 11. Juli (10 Uhr) gelangten die Einbrecher durch ein gekipptes Fenster in ein noch im Rohbau befindliche Mehrfamilienhaus in der Arloffer Straße in Kirchheim. Hier wurden Baumaterialien von mehreren hundert Euro ...

