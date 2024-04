Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Lindenstraße (30.3.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen versucht, in ein Wohnhaus in der Lindenstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 9 Uhr versuchten die Täter zunächst über ein hinter einem Lichtschacht liegendes Kellerfenster in das Haus zu gelangen. Nachdem dies misslang, schlugen sie mit einem Stein ein weiteres Fenster ein, gelangten jedoch auch so nicht in das Innere des Gebäudes. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

