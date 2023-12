POL-GI: Der Vermisste Andre Leinweber ist wohlbehalten zurückgekehrt

Gießen (ots) - Gute Nachrichten aus Gießen. Der Vermisste 82jährige wurde in den späten Abendstunden in der Gießener Innenstadt gefunden und in die Klinik gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Oliver Bens, Polizeiführer vom Dienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641/7006-3381 E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh Facebook: ...

