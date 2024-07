Polizei Hagen

POL-HA: Brand einer alten Eiche

Hagen - Funckepark (ots)

Am Freitag (19.07.2024) meldeten Bewohner der Zehlendorfer Straße gegen 15:15 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Funckepark. Grund war der Brand einer großen, alten Eiche. Die Berufsfeuerwehr Hagen konnte den Brand in der gespaltenen Eiche mit Schaumbildner erfolgreich löschen, allerdings wurde der alte Baum durch den Brand erheblich geschädigt. Der Funckepark soll in seiner Urform bereits um 1865 entstanden sein und auf die Stiftung des Namensgebers Bernhard Wilhelm Funcke II. zurückgehen. Die Eiche dürfte aber erst nach 1945 gepflanzt worden sein, da die Parkanlage durch Kriegseinwirkungen fast vollständig zerstört worden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Brandhergang machen können sich unter der Rufnummer 02331 9862066 zu melden. (tx)

