POL-HSK: Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Arnsberg (ots) - Am Dienstagmittag meldete sich eine Frau bei der Polizei und machte Angaben zu einer Belästigung durch drei Männer. Laut der 23-jährigen Arnsbergerin sei sie am Montag gegen 20 Uhr zu Fuß in der Ruhrstraße unterwegs gewesen, als sie von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Männer versuchten sie in ein Gespräch zu verwickeln und hinderten sie am Weitergehen indem sie die junge Frau festhielten und an der Kleidung berührten. Als ein Zeuge ...

mehr