FW Flotwedel: Großzügige Spende - Mühlengrund unterstützt Jugendfeuerwehr Wienhausen

Wienhausen (ots)

Im Rahmen einer offiziellen Übergabe, die in der vergangenen Kalenderwoche in den Räumlichkeiten des Wienhäuser Lokals "Mühlengrund" stattfand, konnte dieser eine Spende über 500EUR an den Förderverein der Feuerwehr Wienhausen übergeben.

Teilnehmer dieser Übergabe waren das Team des Mühlengrund sowie Jonas Gaidischki als Vertreter des Fördervereins. Ebenso nahmen Fabian Jacobj als stellvertretender Ortsbrandmeister, sowie Jessica Bärmann und Sarah Eggelmann als Jugendfeuerwehrwartinnen den Termin wahr und freuten sich die Spende gemeinsam mit dem Förderverein entgegennehmen zu dürfen.

Hintergrund dieser großzügigen Spende waren die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag der Jugendfeuerwehr Wienhausen. Der Mühlengrund, welcher der Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehr einen hohen Stellenwert anrechnet, entschied sich dazu, auch selbst einen Beitrag zu leisten, um die kontinuierliche Arbeit der Jugendfeuerwehr zu unterstützen und entsprechend zu würdigen.

Die Übergabe fand in einer herzlichen Atmosphäre statt, in der die Teilnehmer gemeinsam die Bedeutung solcher Unterstützung für die Jugendarbeit betonten. Die Jugendfeuerwehr Wienhausen bedankt sich herzlich beim Mühlengrund für diese großzügige Geste.

Der Förderverein der Feuerwehr Wienhausen sieht in dieser Spende eine wichtige Anerkennung für die engagierte Arbeit der Jugendfeuerwehr und wird die finanziellen Mittel gezielt für die Förderung und Ausbildung der Jugendlichen einsetzen.

