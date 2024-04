Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Werkstattbrand in Neuhaus entpuppt sich als realistische Einsatzübung

Nienhof (ots)

Am Abend des 18. April 2024 wurden die Feuerwehren des Löschzuges Langlingen sowie die Ortsfeuerwehr Offensen um 19:16 Uhr zu einem gemeldeten Werkstattbrand in der Langlinger Straße in Neuhaus gerufen.

Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte einen Brand in einer Werkstatthalle vor, welcher sich über eine Fläche von 10x10 Metern erstreckte. Nach ersten Informationen sollten Personen vermisst werden.

Unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters arbeiteten drei Trupps unter Atemschutz im Innenangriff intensiv an der Suche nach den Vermissten sowie der Bekämpfung des Brandes.

Während der Rettungsaktion konnte eine Person eingeklemmt unter einem Gabelstapler aufgefunden und erfolgreich mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit.

Parallel zu den Arbeiten im Inneren der Werkstatt wurde auf der Rückseite des Gebäudes eine Riegelstellung aufgebaut, um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern.

Die Straße rund um den Einsatzort musste während der Übung vollständig gesperrt werden, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

Zum Glück für alle Beteiligten handelte es sich bei diesem Einsatz lediglich um ein realistisches Übungsszenario, welches nach knapp einer Stunde beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell