POL-PDNR: Diebstahl des Opferstocks der St. Pterus Kirche

Unkel (ots) - Am 22.03.2024 gegen 20:10 Uhr betraten bislang unbekannte Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Fritz-Henkel Straße in Unkel. Im Anschluss wurde ein Holzfenster aufgehebelt, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Aufgrund dessen verließen die Täter das Grundstück, ohne in das Haus einzudringen. Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: ...

