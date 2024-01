Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.01.2024

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Hauptschule

Wolfenbüttel, Cranachstraße, 10.01.24, 17:00 Uhr - 11.01.24, 06:15 Uhr

Bislang unbekannten Tätern gelang es in eine Schule in der Cranachstraße in Wolfenbüttel einzubrechen.

Es wurden diverse Räume durchsucht und Türen gewaltsam aufgebrochen. Es konnten durch die Einbrecher diverse elektronische Geräte erbeutet werden. Zur Sicherung der Spuren wurde der Schulbetrieb zeitweise eingestellt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 20000EUR geschätzt.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Hedeper, Seinstedter Straße, 10.01.24, 16:00 Uhr - 11.01.24, 07:30 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde die Schließvorrichtung eines Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Es wurden sämtliche Zigaretten und die Geldkassette entwendet. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Diverse Fahrzeugführer ohne Führerschein erwischt

Cremlingen, Hauptstraße, 11.01.24, 18:35 Uhr

Beamte der Polizei Cremlingen kontrollierten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Cremlingen den 21- Jährigen Fahrer eines BMW. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel, Im Kalten Tale, 11.01.24, 22:30 Uhr

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel führte bei einem 16-jährigen Fahrer eines Motorrollers eine Verkehrskontrolle durch, weil an diesem trotz der Dunkelheit kein Licht eingeschaltet und zudem kein Kennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann weder im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, noch eine verpflichtende Versicherung vorweisen konnte. Es wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt und zwei Strafverfahren eingeleitet.

Denkte, OT Neindorf, Lindener Straße, 12.01.24, 00:00 Uhr

Ebenfalls durch Beamte der Polizei Wolfenbüttel wurde der 35-jährige Fahrer eines Renault in Neindorf kontrolliert. Hierbei entstand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte die Bestätigung. Dieser ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Zudem mussten die Polizisten feststellen, dass der Wolfenbütteler nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und ein Strafverfahren bezüglich der fehlenden Fahrerlaubnis eingeleitet.

Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Sickte/Hötzum, L625 11.01.24, 15:30 Uhr

Auf der L625 zwischen Sickte und der Auffahrt zur A39 kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos.

Die 54-jährige Fahrerin eines Seat befuhr die L625 aus Richtung Braunschweig in Richtung Sickte. Im Kurvenbereich verlor sie vermutlich aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über ihren Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 52-jährigen Braunschweigers. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt und wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf ca.20000EUR geschätzt.

