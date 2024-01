Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich SALZGITTER in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 11.01.2024:

Peine (ots)

SALZGITTER

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Salzgitter

Am 10.01.2024 ereignete sich auf der Theodor-Heuss-Straße in Salzgitter ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 22:20 Uhr kollidierte ein aus Richtung Bruchmachtersen kommender Audi mit einem entgegenkommenden VW. Der 27-jährige Fahrer des Audi wurde bei dem Frontalzusammenstoß in Höhe des Kurt-Schumacher-Ring leicht verletzt. Der 27-jährige Fahrer des VW und sein 21-jähriger Beifahrer sind schwer verletzt worden. Sie wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme zeigten sich beim Audi-Fahrer Zeichen einer Alkoholbeeinflussung, einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen und zur Entnahme einer Blutprobe ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Auf dem Weg in eine Klinik nutze der Mann eine günstige Gelegenheit und flüchtete aus dem Rettungswagen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen noch in der Nacht konnte der Mann, dessen Personalien feststehen, nicht gefunden werden. Die Fahndung wird aktuell fortgesetzt. Gegen ihn sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, beide Wagen erlitten einen Totalschaden. Die Theodor-Heuss-Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden, auch ein Sachverständiger war im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell