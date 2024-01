Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 12.01.2024:

Peine (ots)

Eisglätte sorgt für Unfälle

Ab dem späten Vormittag am 11.01. kam es im gesamten Landkreis Peine zu zahlreichen Verkehrsunfällen. In vielen Fällen war plötzlich eintretende Eisglätte ursächlich. Bis in die Abendstunden ereigneten sich rund 20 Unfälle, es gab mehrere leichtverletzte Personen und Sachschaden. Auf der B1 kurz vor Groß Lafferde rutschte ein 31-jähriger Mann aus Peine mit seinem Auto von der Fahrbahn, touchierte einen Straßenbaum und kam letztendlich auf dem Radweg zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf der K5 bei Wendesse verlor ein 35-jähriger VW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Hier ist der Fahrer leichtverletzt und ins Klinikum Peine worden. Bei Wendeburg stießen zwei Wagen zusammen. Ein 27-jähriger VW-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto, so dass dies mit dem VW einer 41-Jährigen kollidierte. Der Wagen kommt durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, die Fahrerin verletzte sich an der Hand. Am Abend rutschte in Woltorf ein Mitsubishi Fahrer von der Schulstraße und in den Zaun der dortigen Grundschule. Hier blieb der Fahrer unverletzt, am Zaun und Fahrzeug entstand Sachschaden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Peine auf eine witterungsangepasste Fahrweise, insbesondere eine entsprechende Geschwindigkeit hin.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell