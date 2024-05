Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau belästigt

Arnsberg (ots)

Am Dienstagmittag meldete sich eine Frau bei der Polizei und machte Angaben zu einer Belästigung durch drei Männer. Laut der 23-jährigen Arnsbergerin sei sie am Montag gegen 20 Uhr zu Fuß in der Ruhrstraße unterwegs gewesen, als sie von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Männer versuchten sie in ein Gespräch zu verwickeln und hinderten sie am Weitergehen indem sie die junge Frau festhielten und an der Kleidung berührten. Als ein Zeuge dies bemerkte und dazwischenging, konnte sich die Frau aus der Situation lösen. Einer der Männer wird wie folgt beschrieben: Circa 1,7 - 1,8 Meter groß, etwa 60 Jahre alt, sprach Deutsch mit Akzent, dunkelroter Pullover ohne Kapuze (welcher bis zu den Ellenbogen hochgeschoben war), trug auffällig viel Goldschmuck inklusive einer goldenen Uhr, Tätowierungen auf den Armen, möglicherweise polnischer Abstammung. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

