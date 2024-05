Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Transporter-Aufbrüche

Arnsberg (ots)

Am Montagmorgen wurden der Polizei drei Transporter-Aufbrüche gemeldet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 6 Uhr. Die Fahrzeuge waren in den Straßen "Grafenstraße", "Grimmestraße" und "Zum Schützenhof" geparkt. In zwei Fällen hebelten die Täter eine Tür auf. In einem Fall schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden aus allen Transportern diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

