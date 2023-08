POL-GS: Illegale Müllentsorgung

Goslar (ots) - Seesen Am 14.08.2023 gegen 19:00 Uhr befährt eine 18jährige PKW-Fahrerin mit ihrem PKW Skoda die B 248 aus Richtung Bad Gandersheim in Richtung Seesen und biegt am Ortseingang Seesen nach links in Richtung Bornhausen ab. Hierbei übersieht sie einen entgegenkommenden vorfahrtberechtigten LKW, welche aus Richtung Seesen in Richtung Bad Gandersheim fährt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die ...

mehr