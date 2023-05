Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Versuchter Aufbruch eines Spargelstandes

Freiburg (ots)

Zwei Personen, welche versuchen einen Spargelstand in der Straße "Hörnle" aufzubrechen, wurden der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag, 14/15.05.2023, gegen kurz nach Mitternacht gemeldet. Die beiden Personen leuchteten laut der Zeugin mit dem Handylicht das Schloss an und versuchten dieses zu öffnen, was nicht gelang. Die beiden Personen wurden als Mitte 20 Jahre beschrieben und hatten Sportkleidung an. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) bittet Zeugen, welche in oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen am Spargelstand gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/gh

