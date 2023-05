Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer stürzt und wird durch Ersthelfer erfolgreich reanimiert

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.05.2023, gegen 16:50 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Radfahrer in der Müllheimer Straße in Weil am Rhein alleinbeteiligt und ohne Fremdeinwirkung stürzte. Als die Zeugen dem 69-jährigen zu Hilfe kamen, stellten sie fest, dass er nicht atmete und bereits blau angelaufen war. Sie begannen umgehend mit der Reanimation und führten diese mit Unterstützung einer Polizeistreife des Polizeireviers Weil am Rhein bis zum Eintreffend von Notarzt und Rettungsdienst durch. Als der Mann wieder Puls hatte und eigenständig atmen konnte, wurde er ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell