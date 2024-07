Polizei Hagen

POL-HA: 35-jähriger Mann randaliert in der Innenstadt und greift zwei Frauen sowie Polizeibeamte an

Hagen-Mitte (ots)

Ein 35-jähriger Mann lief am Freitagmittag (19.07.2024) randalierend durch die Innenstadt und griff dabei zwei Frauen sowie Polizeibeamte an. Gegen 12.15 Uhr ging bei der Leitstelle der Hagener Polizei die Meldung über den Randalierer ein. In der Kampstraße hatte er eine 57-jährige Frau angegriffen, lief dann weiter durch die Innenstadt und schubste auf dem Friedrich-Ebert-Platz eine weitere, 75-jährige Frau, zu Boden. Die Frauen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht rettungsdienstlich behandelt werden. Polizeibeamte stellten den 35-Jährigen schließlich am Elbersufer. Dabei griff er auch sie an, indem er nach ihnen schlug und trat. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass bei dem Mann offenbar eine psychische Erkrankung vorlag. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Wegen der Körperverletzungen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte leiteten die Polizisten insgesamt drei Strafverfahren ein. (sen)

