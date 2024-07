Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub auf Waschanlage in Wehringhausen - 30-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 30-jähriger Mann forderte am Samstagabend (20.07.2024) in einer Waschanlage in Wehringhausen einen Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Täter betrat die Räumlichkeiten der Waschanlage in der Rehstraße gegen 18.15 Uhr. Er war maskiert und mit einem Messer bewaffnet. Mit den Worten "Geld her!" lief er auf einen 33-jährigen Angestellten zu. Dann griff er nach einer mit Bargeld gefüllten Tasche und flüchtete mit dieser in Richtung der Berliner Straße. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei den 30-Jährigen auf dem Gelände eines benachbarten Baumarktes. Bei ihm fanden sie die Tasche, in der sich das Bargeld befand, sowie eine Sturmhaube. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde der 30-Jährige am Sonntagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. (sen)

