POL-PB: Pedelec-Fahrerin bei Kollision mit Auto verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Auf der Schlossstraße ist am Montag eine E-Bike-Fahrerin mit einem einbiegenden Auto zusammengestoßen.

Gegen 17.40 Uhr fuhr eine 63-jährige Toyota-Fahrerin auf der Schlossstraße in Richtung Schloss. Sie bog nach links in die Neuhäuser Kirchstraße ab. Dabei kollidierte sie mit einer 38-jährigen Pedelec-Fahrerin, die mit ihrem Mountainbike verbotswidrig auf dem Gehweg an der Schlossstraße in Richtung Paderborn fuhr. Die Radlerin stürzte und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

