Polizei Paderborn

POL-PB: Radler bei Alleinunfall schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Ein Sturz mit seinem Mountainbike an der Bielefelder Straße endete am Sonntagabend für einen 30-jährigen Mann im Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen fuhr der Radler gegen 20.50 Uhr verbotswidrig auf dem linken Geh- und Radweg an der Bielefelder Straße stadteinwärts. Kurz vor der Hauptkreuzung stieß er mit seinem Fahrradlenker an eine Hausecke und stürzte. Dabei zog sich der 30-jährige eine Beinfraktur zu. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unfallort. Mit einem Rettungswagen kam der Schwerverletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell