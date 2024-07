POL-PB: Leichenfund am Lippesee

Paderborn (ots) - (mb) Ein Verkehrsunfall auf der Barkhauser Straße zwischen Frankfurter Weg und B64-Überführung forderte am Donnerstag drei leicht Verletzte Autoinsassen und rund 45.000 Euro Sachschaden. Um 17.35 Uhr bog ein 65-jähriger Audi-Q-Fahrer aus einer Grundstückszufahrt nach links auf die Barkhauser Straße in Richtung Frankfurter Weg ab. Dabei übersah er einen auf der Barkhauser Straße in Richtung Wewer ...

