Polizei Paderborn

POL-PB: Türkische Fußballfans feiern Einzug ins EM-Viertelfinale

Paderborn (ots)

(mb) Nach dem EM-Achtelfinal-Sieg der türkischen Nationalmannschaft über die österreichische Elf versammelten sich am Dienstagabend ab 23.00 Uhr bis zu 500 feiernde Personen am Westerntor-Brunnen. Einige Fußballfans drängten auf die Straße, sodass die Polizei sicherheitshalber Teile des Westerntor für etwa 15 Minuten sperrte. Auf dem inneren Ring kam es zu mehreren Autokorsos an denen insgesamt rund 200 Fahrzeuge teilnahmen. Weil einige Insassen sich während der Fahrt in geöffnete Autofenster setzten, kassierte die Polizei Verwarnungsgelder. Die Verkehrsstörungen blieben insgesamt gering. Einige Linienbusse mussten umgeleitet werden Die Fans zogen vom Westerntor aus zu Fuß geschlossen durch die Westernstraße zum Rathaus, wo gemeinsame Sprechchöre angestimmt wurden. Einige Feiernde begaben sich später wieder zum Westerntor, wo sich die Fangruppen gegen 01.10 Uhr vollends auflösten. Während der Fanfeiern gingen mehrere Beschwerden von Anwohnern wegen dem Lärm aus der Menschenmenge und Autohupen ein.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell