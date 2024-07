Polizei Paderborn

POL-PB: 20-Jähriger verunfallt bei rücksichtslosem Überholmanöver

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem gefährlichen Überholmanöver auf der B64 ist ein junger Fahrer am Mittwoch mit einem Lastwagen und einem Pkw kollidiert.

Laut Angaben mehrerer Zeugen fuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 11.55 Uhr auf der B64 in Richtung Rietberg. Das Auto fiel durch überhöhte Geschwindigkeit und waghalsige Überholmanöver trotz Gegenverkehrs auf. An der Kreuzung B64/Anreppener Straße überholte der junge Fahrer mehrere Fahrzeuge unter Nutzung der Sperrfläche und der Linksabbiegespur. Beim Einscheren nach rechts kollidierte er mit dem auf der Geradeausspur in die gleiche Richtung fahrenden Betonpumpen-Lkw. Der Mercedes E-Klasse schleuderte über die Kreuzung und prallte gegen einen auf der Gegenfahrbahn vor der Ampel haltenden Volvo Kombi. Dann kam der Mercedes nach rechts von der Straße ab und blieb mit wirtschaftlichen Totalschaden entgegen der Fahrtrichtung stehen. Am Lkw und Volvo entstanden Frontschäden jeweils links. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Überholen nahm die Polizei eine Strafanzeige gegen den 20-jährigen Mercedes-Fahrer auf und stellte seinen Führerschein sicher.

