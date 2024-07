Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Paderborn (ots)

(mb) Ein Verkehrsunfall auf der Barkhauser Straße zwischen Frankfurter Weg und B64-Überführung forderte am Donnerstag drei leicht Verletzte Autoinsassen und rund 45.000 Euro Sachschaden.

Um 17.35 Uhr bog ein 65-jähriger Audi-Q-Fahrer aus einer Grundstückszufahrt nach links auf die Barkhauser Straße in Richtung Frankfurter Weg ab. Dabei übersah er einen auf der Barkhauser Straße in Richtung Wewer fahrenden 23-jähriger Mercedes-Fahrer. Die C-Klasse prallte frontal gegen die linke Seite des Audi SUV. Beide Fahrzeuge schleuderten auf die Gegenfahrbahn und stießen mit einem Lastwagen zusammen. Der mit Neuwagen beladene Autotransporter stand dort ohne Fahrer am Straßenrand.

Im Q5 verletzten sich der Fahrer und seine Beifahrerin (65). Sie kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Auch der Mercedes-Fahrer zog sich Verletzungen zu, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Am Autotransporter blieb der Sachschaden gering.

