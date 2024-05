Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Roller gerät in Brand

Lippe (ots)

In der Samstagnacht gegen 23:14 Uhr bemerkten Zeugen in der Pestalozzistraße einen brennenden Motorroller. Die beiden Lagenser kamen zufällig an der Brandstelle vorbei und informierten umgehend Feuerwehr und Polizei. Zwei männliche Personen entfernten sich zu diesem Zeitpunkt zu Fuß, blieben auch trotz Ansprache nicht stehen. Ermittlungen bei der 52-jährigen Halterin ergaben, dass der Suzuki-Roller aufgrund eines technischen Defektes tags zuvor unweit der Brandstelle in der Afrikastraße abgestellt worden war. Es wird vermutet, dass der Roller von unbekannten Tätern kurzgeschlossen und entwendet wurde. Aufgrund eines technischen Defektes dürfte der Roller dann in Brand geraten sein. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat bzw. eine Beschreibung zu den beiden genannten männlichen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 05231/6090 bei der Kriminalpolizei in Detmold zu melden.

