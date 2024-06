POL-DO: Verkehrsunfallflucht mit Linienbus mit drei verletzten Kinder - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0567 Bei einem Brand in der Nacht zu Donnerstag (13. Juni) in Dortmund-Hörde entstand ein hoher Sachschaden. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 2:15 Uhr eine Brandentwicklung am Anbau eines Autohauses in der Hörder-Bach-Allee und alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Die Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Hörder-Bach-Allee im Bereich ...

