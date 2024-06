Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen und flüchtige Fahrradfahrerin in Lünen

Dortmund (ots)

Am Dienstagmorgen (11. Juni 2024) gegen 7:45 Uhr verletzte eine bislang unbekannte Radfahrerin einen Jungen mit ihrem Fahrradlenker. Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen.

Der Siebenjährige fuhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Wehrenboldstraße in Lünen. An der Einmündung Weidenkamp sei eine Pedelecfahrerin in Fahrtrichtung Norden abgebogen und habe den Jungen mit ihrem Lenker am Kopf getroffen. Der Junge stürzte. Die unbekannte Radfahrerin fragte noch, ob es dem Jungen gut gehe, was er zunächst bejahte.

Die Pedelecfahrerin fuhr weiter. Als der Lüner in der Schule ankam, bemerkte er sein schmerzendes Gesicht.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen und die flüchtige Radfahrerin. Diese wird durch den Jungen wie folgt beschrieben:

- Weiblich und zwischen 40-47 Jahren - Weißer Pullover - Hellgrünes Pedelec

Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache in Lünen zu melden: 0231/132-3121.

