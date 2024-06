POL-DO: Diebstahl und Betrug in Lünen: Polizei sucht einen Tatverdächtigen mit Fotos

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0561 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Dortmund In einer Unterkunft für Geflüchtete in Marsberg Westheim kam es am Sonntag, 9.6., zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 32-jähriger Ukrainer wurde schwer verletzt. Gegen 20.20 Uhr kam es in der Unterkunft zu einem Streit zwischen dem 32-Jährigen und einem 44-jährigen Mann, ebenfalls aus der Ukraine. Beide ...

mehr