POL-PDMT: Unfallflucht am Maifeiertag durch ein Wohnmobil in Sankt Goarshausen

Am Maifeiertag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein größeres weißes Wohnmobil mit dunkelblauen und grünen Farbakzenten und zwei Fahrrädern auf dem Heckträger die B 42 in St. Goarshausen in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz hinter dem Ortseingang von Kaub kommend, fuhr dieses den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw ab und setzte die Fahrt unbeirrt fort. Auf den umliegenden Campingplätzen war das Wohnmobil nicht ausfindig zu machen. Wenn jemand den Unfall bemerkt oder das Wohnmobil, welches auf der rechten Fahrzeugseite einen Streifschaden aufweisen muss, gesehen hat, soll sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.

