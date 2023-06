Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Biber auf Abwegen

Losheim (ots)

In der Nacht des 02.06.23 gegen 00:30 Uhr wurde der PI Nordsaarland ein verletzter Biber im Bereich des Kreisverkehrs der Haagstraße in Losheim am See gemeldet. Das an der Einsatzörtlichkeit eintreffende Streifenkommando konnte sodann tatsächlich einen am Hinterbein verletzten Biber feststellen, der immer wieder vom Seitenstreifen auf die Straße lief. In der Folge wurde der Biber unter Mithilfe der FFW Losheim eingefangen und aus Gründen der Gefahrenabwehr und zu seinem eigenen Schutz behutsam zur PI Nordsaarland verbracht. Am heutigen Morgen, 02.06.23, wurde der Biber dann absprachegemäß an die Naturwacht Saarland übergeben. Durch das umsichtige Verhalten des Mitteilers, dem Biberbeauftragten der Naturwacht Saarland und dem ehrenamtlichen Helfer konnte der versorgte Biber letztlich wieder in sein natürliches Habitat entlassen werden.

