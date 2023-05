Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Hühner und Laufenten getötet und entwendet in 66687 Wadern-Noswendel

66687 Wadern (ots)

Am Samstag, 27.05.2023 wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland von Bürgern aus Wadern-Noswendel kontaktiert. In der Zeit vom 26.05.2023, 16:30 Uhr bis 27.05.2023, 12:30 Uhr kam es dort zum Diebstahl bzw. zur Tötung von mehreren Hühnern und Laufenten. Insgesamt fand der Mitteiler drei (3) tote Laufenten im Stall, dreizehn (13) tote Hühner im und außerhalb des Stalls und vierzehn (14) Hühner fehlten gänzlich. Die Tiere kamen nach erster Sichtung auf unterschiedliche Art und Weise zu Tode. Einigen fehlte der Kopf, bei anderen wurden Einstichstellen festgestellt. Bei einigen wurden Quetschungen am Halsbereich festgestellt. Eine abschließende Expertise steht zwar noch aus, aber bislang konnten keine Hinweise auf Reißen der Hühner/Enten durch andere Tiere konstatiert werden. Einige Indizien sprechen für menschliches Handeln. Eine entsprechende Spurensicherung wurde durchgeführt, Kontakt zur Naturwacht Saarland wurde aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

