Polizei Hagen

POL-HA: Polizei ermittelt nach Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses

Hagen-Altenhagen (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden Samstagnacht (20.07.) in die Friedensstraße alarmiert. Durch noch ungeklärte Ursache kam es gegen 00.30 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses zu einem kleineren Brand. Die Feuerwehr hatte diesen schnell unter Kontrolle und konnte so Schlimmeres verhindern. Die Hausbewohner konnten während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen verbleiben. Eine Bewohnerin kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (qua)

