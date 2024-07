Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Pkw zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Dienstagnachmittag an einem roten Renault angerichtet hat. Der Wagen war zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr an der Kreisstraße 8042 zwischen Wangen im Allgäu und Karsee im Bereich eines Kieswerks am Fahrbahnrand geparkt, als offensichtlich mutwillig der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Wegen Sachbeschädigung ermittelt nun das Polizeirevier Wangen im Allgäu und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny im Allgäu

Unfallflucht - Verursacherin muss mit Anzeige rechnen

Mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle muss eine ältere Dame rechnen, die am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz am Schillerplatz einen anderen Wagen touchiert hat. Die Frau prallte beim Rangieren gegen den Wagen und stieg aus, um sich ihren Schaden anzuschauen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte sie sich anschließend wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Insgesamt entstand durch die Kollision ein Sachschaden von schätzungsweise rund 4.500 Euro.

Altshausen

Autofahrer kommt bei Überholmanöver ins Schleudern

Bei einem Überholmanöver ist am Mittwochmorgen kurz vor 5.45 Uhr auf der L 289 zwischen Ebenweiler und Altshausen ein 37-Jähriger mit seinem Toyota ins Schleudern gekommen. Der Fahrzeuglenker geriet mit seinem Wagen in den Grünstreifen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, das einen Leitpfosten überfuhr. Während der übrige Sachschaden gering ausfiel, beläuft sich dieser am Toyota auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Abschleppdienst lud den Unfallwagen auf.

Bad Waldsee

Mann außer Rand und Band

Die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Weingarten musste ein 44-Jähriger verbringen, der am späten Dienstagabend im Rädlesbach außer Rand und Band war. Anwohner hatten die Polizei verständigt, nachdem der stark Alkoholisierte laut herumschrie und randalierte. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der 44-Jährige aggressiv und sprach Beleidigungen und Drohungen gegenüber ihnen aus. Auf den Mann kommen nun ein Ermittlungsverfahren sowie die Kosten für den Aufenthalt in der Zelle zu.

Baindt

Drogentest schlägt bei Autofahrer an

Auf Cannabis hat der Drogentest bei einem 41 Jahre alten Autofahrer angeschlagen, der am Dienstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Weingarten im Bereich der Mochenwangener Straße kontrolliert wurde. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Untersuchung der Blutprobe bestätigen, erwarten ihn ein Bußgeld sowie führerscheinrechtliche Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell