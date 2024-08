Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Im Zuge der Ermittlungen zu der Auseinandersetzung am Dienstagabend auf dem Karlsplatz (wir berichteten gestern unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5834661, "Sigmaringen-Auseinandersetzung") sucht das Polizeirevier Sigmaringen nun Zeugen. Nach dem aktuellen Sachstand sei es bereits am Dienstagnachmittag im Freibad Sigmaringen zu einem ersten Aufeinandertreffen der fünf Beteiligten gekommen, in dessen Verlauf einer der Männer festgehalten und mit einem Messer bedroht, am T-Shirt gezogen und ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Außerdem sei dabei eine Halskette des 25-Jährigen abgerissen und gestohlen worden. Im Rahmen der späteren, erneuten Konfrontation auf dem Karlsplatz sei dem 25-Jährigen dann zunächst ein Glas auf den Kopf geschlagen und einem 26-Jährigen Begleiter des Geschädigten, der schlichten wollte, an einem Finger eine leichte Schnittverletzung zugefügt worden. Diese Handverletzung musste später im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Aufgrund der beiden belebten Örtlichkeiten geht die Polizei davon aus, dass die Tathandlungen von Unbeteiligten beobachtet wurden. Um den genauen Tatablauf vervollständigen zu können, werden diese Zeugen gebeten, ihre Beobachtungen unter Tel. 07571/104-0 dem Polizeirevier Sigmaringen mitzuteilen.

Inzigkofen

Geschwindigkeitsmessung in Vilsingen

Insgesamt drei Verstöße stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen infolge einer Geschwindigkeitsmessung auf der Sigmaringer Straße am Donnerstag zwischen 0.15 und 1.15 Uhr fest. Auf der Durchfahrtsstraße ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Unrühmlicher Tagessieger der Messungen war in diesem Fall ein 19-jähriger PKW-Fahrer, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 47 km/h überschritten hatte. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem vorübergehenden Fahrverbot rechnen.

Gammertingen

Führerschein nach Trunkenheitsfahrt weg

Seinen Führerschein abgeben musste ein 61-Jähriger am Mittwochnachmittag, als er betrunken Auto fuhr und dabei einen Unfall verursachte. Der Mann befuhr mit seinem PKW die Dresdner Straße und kollidierte mit einem am dortigen Fahrbahnrand geparkten Auto. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten einen leichten Alkoholgeruch, der von dem 61-Jährigen ausging. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,9 Promille. Daraufhin wurde der Fahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen ist durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden. Der 61-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Alkoholeinfluss rechnen.

Herdwangen-Schönach

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der L195. Aufgrund eines abbiegenden Traktorfahrers mussten mehrere Verkehrsteilnehmer bremsen. Dies erkannte ein 21-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr dem Skoda eines 28-Jährigen hinten auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von ungefähr 18.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Auffahrunfall nach Rückstau

Am Mittwoch gegen 15 Uhr kam es auf der Bodenseestraße zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstau mussten die Verkehrsteilnehmer bremsen. Dies erkannte eine 26-jährige Renault-Fahrerin zu spät und fuhr dem Audi einer 41-Jährigen hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Audi nach vorne geschoben und kollidierte daraufhin mit dem Fahrzeug eines 28-jährigen VW-Fahrers. Bei dem Unfall verletzte sich die 26-Jährige durch einen ausgelösten Airbag leicht. Da die Fahrzeuge der 26-Jährigen und der 41-Jährigen nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro.

Mengen

Einbruch in Geschäftsräume

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in eine Firma in Ennetach eingebrochen. Entwendet wurde vermutlich nichts, jedoch entstand durch Einbruch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Personen, die insbesondere in der Zeit von 22 Uhr bis 9 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Bad Saulgau

Betrüger tauscht wertlosen Schmuck gegen Bargeld

Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 12.30 Opfer eines unbekannten Betrügers geworden. Auf der Strecke von Bad Saulgau nach Meßkirch wurde der Fahrer von einer unbekannten Person angehalten. Diese gab an, dringend Geld zu benötigen, und händigte vermeintlich wertvollen Schmuck als Pfand im Tausch gegen Bargeld aus. Für eine Geldrückzahlung tauschten die beiden Parteien Rufnummern aus. Eine spätere Überprüfung der hinterlassenen Rufnummer ergab jedoch, dass diese nicht existierte. Der getauschte Schmuck stellte sich im Nachhinein ebenfalls als wertlos heraus. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und weist in diesem Zusammenhang auf diese bekannte Masche hin, die in der jüngsten Zeit wieder vermehrt im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg auffällt. Geben Sie Fremden niemals leichtfertig Geld oder Wertgegenstände, auch nicht im Tausch gegen vermeintliche Wertsachen. In aller Regel endet diese gut gemeinte Hilfsbereitschaft stets mit einem eigenen finanziellen Verlust.

Bad Saulgau

Auto fängt Feuer

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der Straße zwischen Völlkofen und Siessen. Augenscheinlich aufgrund eines technischen Defekts kam es im Motorraum des Autos zur Rauchentwicklung, welche durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Infolgedessen entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die 58-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt, wurde jedoch aufgrund eines Schocks zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Saulgau

Falsche Polizeibeamtin unterwegs

Ein 92-jähriger ist am Dienstagabend Opfer einer Betrugsmasche geworden. Eine unbekannte Täterin nahm bereits am Montag mit dem Mann telefonisch Kontakt auf. Unter dem Vorwand, dass es in der Nähe des Wohnortes zu einem Einbruch gekommen sei, informierte sie sich über seine Vermögensverhältnisse. Dabei ließ sie sich auch den PIN der Bankkarte des Mannes geben. Im weiteren Verlauf übergab der Geschädigte sein Bargeld und seine Bankkarte der falschen Polizeibeamtin, welche direkt in Richtung Stadtmitte flüchtete. Am Dienstag wurden daraufhin mehrere Bargeldauszahlungen und Überweisungen mit der gestohlenen Karte getätigt. Insgesamt verlor der Mann durch den Betrug rund 14.000 Euro. Die Polizei weist zum wiederholten Mal auf diese weit verbreitete Betrugsmasche hin. Bitte klären Sie auch Ihre lebensälteren Angehörigen fortlaufend über diese perfiden Vorgehensweisen der Täter auf. Hilfreiche Informationen dazu finden sich im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

