Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schnellrestaurant

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Schnellrestaurant

Atzenhain. Am frühen Sonntagmorgen (25.08.), gegen 4.10 Uhr, wurde ein Schnellrestaurant in der Straße Gottesrain zum Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand brachen die Täter eine Tür des gewerblichen Gebäudes gewaltsam auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend hebelten die Einbrecher einen Tresor auf und entnahmen daraus eine noch unklare Menge an Bargeld. Die Unbekannten flüchteten wenig später unerkannt. Sie verursachten bei dem Einbruch rund 15.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell