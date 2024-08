Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Tasche - Bäume beschädigt - Einbruch in Verwaltungsgebäude - Pedelecs gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Tasche

Bebra. Unbekannte entwendeten am Freitag (23.08.), zwischen 7.50 Uhr und 12.30 Uhr, in einem Seitenweg der Rathausstraße eine Herrentasche aus einem Citroen Jumper. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ließen die Langfinger das Diebesgut aus noch unbekannten Gründen jedoch wenige Meter weiter zurück, sodass nach aktuellen Informationen nichts entwendet wurde. Wie genau die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten, ist momentan noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bäume beschädigt

Alheim. In der Straße "Hinter den Langen Gärten" in Sterkelshausen beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (23.08.) mehrere Tannen auf einem Gartengrundstück. Nach aktuellem Kenntnisstand sägten die Täter die Bäume mitunter an und teilweise ab. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Verwaltungsgebäude

Bebra. Ein Bürogebäude in der Marie-Juchacz-Straße wurde in der Nacht zu Samstag (24.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Kellertür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, in welchen sie weitere Türen gewaltsam öffneten und Schränke durchsuchten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Täter verursachten allerdings circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelecs gestohlen

Bad Hersfeld. Zwischen Samstag (24.08.), gegen 17 Uhr und Sonntag (25.08.), gegen 1 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße "Im Stift" zwei Pedelecs im Gesamtwert von etwa 5.700 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand waren das weiße Damenrad der Marke Scott, Modell SUB Cross eRide 10 Lady und das graue Pedelec des Herstellers Panther, Modell Como, im Tatzeitraum mit Schlössern an Fahrradständern gesichert gewesen. Beim gewaltsamen Öffnen der Diebstahlssicherungen verursachten die Täter zudem noch einen niedrigen dreistelligen Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

