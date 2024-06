POL-RBK: Overath - 9-jährige Radfahrerin angefahren - Zeugen von Unfallflucht gesucht

Kürten (ots) - Gestern Nachmittag (12.06.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs zu einem Pfarrheim in der Odenthaler Straße in Bechen gerufen worden. Ein Mitglied der Pfarrgemeinde hat an diesem Nachmittag Beschädigungen an einer Tür festgestellt. Am Vorabend (11.06.), gegen 18:30 Uhr, waren diese Beschädigungen noch nicht vorhanden. Offenbar haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Pfarrheim verschafft und aus ...

